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россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, админздание и инфраструктурный объект

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 08:13  •  23744 просмотра

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Российские войска атаковали Мирноград в Донецкой области Украины, повредив жилые и административные здания. За прошедшие сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Российские военные за прошедшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Ночью армия рф ударила по Мирнограду. Обошлось без пострадавших, однако в результате вражеских атак повреждены жилые дома, административное здание и инфраструктурные объекты, сообщил в пятницу председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается,  Авдеевка за прошедшие сутки потерпела 7 вражеских авиаударов. В Марьинской ТГ под огнем артиллерии оказались Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка. В Новогродовской ТГ в результате атак армии рф повреждены частные дома в Галициновке. В Гродовской ТГ в Ивановке повреждены админздание, клуб, бывшая школа и 3 частных дома. 

Среди ночи россияне ударили по Мирнограду - повреждены 3 двухэтажки, админздание и инфраструктурный объект

- написал Филашкин в Telegram.

В Краматорском районе в Константиновской ТГ из-за вражеских атак повреждены дом в Дилиевке и инфраструктурный объект в Марково.

Кроме того, в Бахмутском районе в Звановской ТГ разрушен дом в Переездном. В Соледарской ТГ обстреляны Роздоловка и Миньковка. В Часовоярской ТГ повреждены 5 частных домов и промышленное сооружение. В Северске уничтожено 4 дома, еще 13 повреждены.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни вночі ударили по Мирнограду на Донеччині: пошкоджені будинки, адмінбудівля та інфраструктурний об'єкт
Russians attacked Myrnohrad in Donetsk region at night: houses, an administrative building and an infrastructure facility were damaged
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