россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, админздание и инфраструктурный объект
Киев • УНН
Российские войска атаковали Мирноград в Донецкой области Украины, повредив жилые и административные здания. За прошедшие сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
Российские военные за прошедшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Ночью армия рф ударила по Мирнограду. Обошлось без пострадавших, однако в результате вражеских атак повреждены жилые дома, административное здание и инфраструктурные объекты, сообщил в пятницу председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, Авдеевка за прошедшие сутки потерпела 7 вражеских авиаударов. В Марьинской ТГ под огнем артиллерии оказались Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка. В Новогродовской ТГ в результате атак армии рф повреждены частные дома в Галициновке. В Гродовской ТГ в Ивановке повреждены админздание, клуб, бывшая школа и 3 частных дома.
Среди ночи россияне ударили по Мирнограду - повреждены 3 двухэтажки, админздание и инфраструктурный объект
В Краматорском районе в Константиновской ТГ из-за вражеских атак повреждены дом в Дилиевке и инфраструктурный объект в Марково.
Кроме того, в Бахмутском районе в Звановской ТГ разрушен дом в Переездном. В Соледарской ТГ обстреляны Роздоловка и Миньковка. В Часовоярской ТГ повреждены 5 частных домов и промышленное сооружение. В Северске уничтожено 4 дома, еще 13 повреждены.
россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, админздание и инфраструктурный объект
Российские войска атаковали Мирноград в Донецкой области Украины, повредив жилые и административные здания. За прошедшие сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
Йеменские хуситы атаковали еще один американский грузовой корабль в Аденском заливе
По сообщению Центрального командования США, йеменские хуситы совершили очередную атаку на американский грузовой корабль в Аденском заливе. Ракеты упали в воду возле судна, никто не пострадал и не был поврежден.
"Испытывает свою судьбу": Игнат сообщил, что в акватории Азовского моря появился российский А-50 в акватории Азовского моря
Зафиксировано 5-6 российских воздушных целей врага, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения в Азовском море. В ВС ВСУ предупреждают, что период затишья от атак может свидетельствовать о том, что россия собирает силы для обстрелов.
Из-за непогоды без света частично оказались жители 51 населенного пункта
Из-за неблагоприятных погодных условий в Украине частично обесточен 51 населенный пункт, больше всего отключений в Сумской области.
Северная Корея заявила об испытании подводного ядерного беспилотника
Северная Корея провела испытания своей подводной системы ядерного оружия Haeil-5-23 в Японском море в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии. Страна называет беспилотник "секретным оружием", способным генерировать "радиоактивное цунами".
Враг за сутки 85 раз ударил по Запорожской области: атаковал беспилотниками и бил авиаснарядами
Российские войска совершили 85 обстрелов 20 населенных пунктов в Запорожской области, включая воздушные атаки на Орехов. О жертвах не сообщается.
Кулеба обсудил ситуацию с захваченными в Сомали украинцами со своим африканским коллегой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим сомалийским коллегой Али Омаром ситуацию по захвату украинцев сомалийскими боевиками.
Конгресс США принял временное финансирование правительства
Палата представителей США приняла законопроект о временном финансировании федерального правительства до начала марта, таким образом предотвращая закрытие правительства.
Войска рф обстреляли Никополь и Марганец, обошлось без погибших
Вечером 18 января российские войска обстреляли Никополь и Марганец, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. О пострадавших в результате этих обстрелов не сообщалось.
россияне за сутки атаковали 20 населенных пунктов Харьковщины: один человек погиб, двое ранены
Российские войска обстреляли 20 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погибла 57-летняя женщина и двое мужчин получили ранения в Купянске.