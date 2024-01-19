россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, админздание и инфраструктурный объект

Российские военные за прошедшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Ночью армия рф ударила по Мирнограду. Обошлось без пострадавших, однако в результате вражеских атак повреждены жилые дома, административное здание и инфраструктурные объекты, сообщил в пятницу председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Авдеевка за прошедшие сутки потерпела 7 вражеских авиаударов. В Марьинской ТГ под огнем артиллерии оказались Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка. В Новогродовской ТГ в результате атак армии рф повреждены частные дома в Галициновке. В Гродовской ТГ в Ивановке повреждены админздание, клуб, бывшая школа и 3 частных дома.

Среди ночи россияне ударили по Мирнограду - повреждены 3 двухэтажки, админздание и инфраструктурный объект - написал Филашкин в Telegram.

В Краматорском районе в Константиновской ТГ из-за вражеских атак повреждены дом в Дилиевке и инфраструктурный объект в Марково.

Кроме того, в Бахмутском районе в Звановской ТГ разрушен дом в Переездном. В Соледарской ТГ обстреляны Роздоловка и Миньковка. В Часовоярской ТГ повреждены 5 частных домов и промышленное сооружение. В Северске уничтожено 4 дома, еще 13 повреждены.