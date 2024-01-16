росіяни вбили ще одного жителя Донеччини, 5 поранено
Київ • УНН
Кількість жертв російської агресії в Донецькій області зросла: 15 січня повідомляється про ще одну смерть у Красногорівці.
Кількість жертв російської агресії у Донецькій області зросла - у Красногорівці загинула ще одна людина, ще п'ятеро жителів регіону поранено, повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 15 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Красногорівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, за повідомленням, росіяни вбили 1833 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4482.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.