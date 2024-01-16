россияне убили еще одного жителя Донецкой области, 5 ранены

Количество жертв российской агрессии в Донецкой области возросло - в Красногоровке погиб еще один человек, еще пятеро жителей региона ранены, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 15 января россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Красногоровке. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в Telegram.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1833 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4482.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.