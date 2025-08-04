росіяни спробували штурмувати КПП "Гоптівка" на кордоні, він під контролем Сил оборони - голова МВА

Російські війська пішли на штурм контрольно-пропускного пункту "Гоптівка" на кордоні, українські військові ліквідували частину окупантів, ще частина втекла назад до росії, КПП "Гоптівка" перебуває під повним контролем Сил оборони України, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко у Telegram, пише УНН.

Сьогодні зранку російська пропаганда почала поширювати фейки про те, що армія окупантів нібито захопила КПП "Гоптівка". Оскільки ця новина починає набирати суспільного резонансу, вважаю необхідним повідомити вам про те, що окупанти дійсно здійснили штурм цього контрольно-пропускного пункту. У результаті бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували більше десяти загарбників, а десятки інших втекли назад до росії. КПП "Гоптівка" перебуває під повним контролем Сил оборони України. Дякую 58-й бригаді за оборону кордону! Слава ЗСУ! - написав Задоренко.

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