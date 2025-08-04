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россияне попытались штурмовать КПП "Гоптовка" на границе, он под контролем Сил обороны - глава ГВА

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опроверг фейки о захвате КПП "Гоптовка". Украинские военные ликвидировали более десяти оккупантов, пункт под контролем СОУ.

россияне попытались штурмовать КПП "Гоптовка" на границе, он под контролем Сил обороны - глава ГВА

Российские войска пошли на штурм контрольно-пропускного пункта "Гоптовка" на границе, украинские военные ликвидировали часть оккупантов, еще часть сбежала обратно в россию, КПП "Гоптовка" находится под полным контролем Сил обороны Украины, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в Telegram, пишет УНН.

Сегодня утром российская пропаганда начала распространять фейки о том, что армия оккупантов якобы захватила КПП "Гоптовка". Поскольку эта новость начинает набирать общественный резонанс, считаю необходимым сообщить вам о том, что оккупанты действительно совершили штурм этого контрольно-пропускного пункта. В результате бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других сбежали обратно в россию. КПП "Гоптовка" находится под полным контролем Сил обороны Украины. Спасибо 58-й бригаде за оборону границы! Слава ВСУ!

- написал Задоренко.

Более четверти боев за минувшие сутки пришлись на Покровское направление: карта от Генштаба04.08.25, 08:40 • 2482 просмотра

Юлия Шрамко

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