россияне попытались штурмовать КПП "Гоптовка" на границе, он под контролем Сил обороны - глава ГВА

Российские войска пошли на штурм контрольно-пропускного пункта "Гоптовка" на границе, украинские военные ликвидировали часть оккупантов, еще часть сбежала обратно в россию, КПП "Гоптовка" находится под полным контролем Сил обороны Украины, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в Telegram, пишет УНН.

Сегодня утром российская пропаганда начала распространять фейки о том, что армия оккупантов якобы захватила КПП "Гоптовка". Поскольку эта новость начинает набирать общественный резонанс, считаю необходимым сообщить вам о том, что оккупанты действительно совершили штурм этого контрольно-пропускного пункта. В результате бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других сбежали обратно в россию. КПП "Гоптовка" находится под полным контролем Сил обороны Украины. Спасибо 58-й бригаде за оборону границы! Слава ВСУ!