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росіяни били по Дніпропетровщині артилерією, дронами та ракетами: пошкоджені будинки та лінії електропередач

росіяни били по Дніпропетровщині артилерією, дронами та ракетами: пошкоджені будинки та лінії електропередач

Київ • УНН

 • 29108 перегляди

російські війська атакували Дніпропетровську область України за допомогою безпілотників-камікадзе, артилерії та ракет, пошкодивши будівлі та лінії електропередач. Попередньо інформації про постраждалих немає.

Протягом доби, 1 лютого, російська війська атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, артилерією та ракетами. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій лисак, передає УНН.

Деталі 

Ворог атакував Нікополь артилерією та дронами-камікадзе. Безпілотники спрямував і на Марганецьку, Мирівську, Покровську сільську громади

- резюмували Лисак.

Також у Новомосковську районі внаслідок влучання ракети розпочались пожежа, яку наразі приборкали рятувальники. Попередньо інформації про загиблих немає.

Армія рф з безпілотника атакувала бригаду "швидкої" на Херсонщині01.02.24, 14:11 • 25073 перегляди

Доповнення

Лисак розповів, що через російські обстріли в області пошкоджені 9 приватних будинків та 2 господарські споруди. Окрім того, руйнування є на сільськогосподарському підприємстві

Також за словами, очільника ОДА внаслідок ворожих ударів пошкоджені лінії електропередач.

Нагадаємо

Російські війська вночі випустили близько десятка снарядів, били з артилерії по селах Нікопольського району Дніпропетровської області, обійшлося без жертв

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