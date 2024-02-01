росіяни били по Дніпропетровщині артилерією, дронами та ракетами: пошкоджені будинки та лінії електропередач
Київ • УНН
російські війська атакували Дніпропетровську область України за допомогою безпілотників-камікадзе, артилерії та ракет, пошкодивши будівлі та лінії електропередач. Попередньо інформації про постраждалих немає.
Протягом доби, 1 лютого, російська війська атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, артилерією та ракетами. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій лисак, передає УНН.
Деталі
Ворог атакував Нікополь артилерією та дронами-камікадзе. Безпілотники спрямував і на Марганецьку, Мирівську, Покровську сільську громади
Також у Новомосковську районі внаслідок влучання ракети розпочались пожежа, яку наразі приборкали рятувальники. Попередньо інформації про загиблих немає.
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Лисак розповів, що через російські обстріли в області пошкоджені 9 приватних будинків та 2 господарські споруди. Окрім того, руйнування є на сільськогосподарському підприємстві
Також за словами, очільника ОДА внаслідок ворожих ударів пошкоджені лінії електропередач.
Нагадаємо
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