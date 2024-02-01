россияне били по Днепропетровщине артиллерией, дронами и ракетами: повреждены дома и линии электропередач

В течение суток, 1 февраля, российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, артиллерией и ракетами. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Враг атаковал Никополь артиллерией и дронами-камикадзе. Беспилотники направил и на Марганецкую, Мировскую, Покровскую сельскую громады - резюмировали Лысак.

Также в Новомосковском районе в результате попадания ракеты начались пожар, который сейчас укротили спасатели. Предварительно информации о погибших нет.

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Дополнение

Лысак рассказал, что из-за российских обстрелов в области повреждены 9 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Кроме того, разрушения есть на сельскохозяйственном предприятии

Также по словам, главы ОГА в результате вражеских ударов повреждены линии электропередач.

Напомним

Российские войска ночью выпустили около десятка снарядов, били из артиллерии по селам Никопольского района Днепропетровской области, обошлось без жертв