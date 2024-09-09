росіяни бояться наступу ЗСУ і будують нові укріплення на окупованій частині Запоріжжя - "АТЕШ"
Київ • УНН
Партизани "АТЕШ" виявили нові фортифікаційні споруди та інженерну техніку окупантів у районі Вишневого Запорізької області. Російські війська посилюють оборонні рубежі через побоювання просування ЗСУ.
російські війська будують нові лінії оборони у районі Вишневого Запорізької області. Про це пише підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
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Партизани відстежили рух окупантів поблизу районі Вишневого, що на Запоріжжі.
У ході розвідки було виявлено фортифікаційні споруди, окопи, а також інженерну техніку, включаючи екскаватори, задіяні для зміцнення позицій. Через побоювання просування ЗСУ на окремих ділянках фронту російські війська значно посилили діяльність щодо створення додаткових оборонних рубежів
Партизани підкреслили, що продовжують працювати на окупованих територіях - зокрема шукати ключові об'єкти рф та руйнувати плани росіян.
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