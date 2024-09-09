россияне боятся наступления ВСУ и строят новые укрепления на оккупированной части Запорожья - "АТЕШ"
Киев • УНН
Партизаны «АТЕШ» обнаружили новые фортификационные сооружения и инженерную технику оккупантов в районе Вишневого Запорожской области. Российские войска усиливают оборонительные рубежи из-за опасений продвижения ВСУ.
российские войска строят новые линии обороны в районе Вишневого Запорожской области. Об этом пишет подпольное движение «АТЕШ», передает УНН.
Детали
Партизаны отследили движение оккупантов вблизи районе Вишневого, что на Запорожье.
В ходе разведки были обнаружены фортификационные сооружения, окопы, а также инженерная техника, включая экскаваторы, задействованные для укрепления позиций. Из-за опасений продвижения ВСУ на отдельных участках фронта российские войска значительно усилили деятельность по созданию дополнительных оборонительных рубежей
Партизаны подчеркнули, что продолжают работать на оккупированных территориях - в частности искать ключевые объекты рф и разрушать планы россиян.
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