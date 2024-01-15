росіяни атакували Берислав безпілотником: поранено 54-річну жінку

Сьогодні, 15 січня, окупаційні війська рф скинули вибуховий предмет на жительку Берислава. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.

Деталі

Поранення спини та ніг отримала 54-річна жінка. Їй надали допомогу у медичному закладі - йдеться у дописі

Зазначається, що подальше лікування потерпіла проходитиме амбулаторно.

На Херсонщині через війну зруйновано або пошкоджено понад 20 тис. об’єктів - речник ОВА

Доповнення

Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 121 раз, відомо про чотирьох поранених людей. Армія рф поцілила у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, магазин у Херсоні.

Нагадаємо

росіяни також атакували пункт швидкої допомоги у Станіславі Херсонської області. Внаслідок удару пошкоджено спецавтівку.