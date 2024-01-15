росіяни атакували Берислав безпілотником: поранено 54-річну жінку
Київ • УНН
Вдень окупаційні війська рф скинули вибуховий предмет на жительку Берислава.
Сьогодні, 15 січня, окупаційні війська рф скинули вибуховий предмет на жительку Берислава. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
Деталі
Поранення спини та ніг отримала 54-річна жінка. Їй надали допомогу у медичному закладі
Зазначається, що подальше лікування потерпіла проходитиме амбулаторно.
На Херсонщині через війну зруйновано або пошкоджено понад 20 тис. об’єктів - речник ОВА15.01.24, 14:27 • 21127 переглядiв
Доповнення
Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 121 раз, відомо про чотирьох поранених людей. Армія рф поцілила у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, магазин у Херсоні.
Нагадаємо
росіяни також атакували пункт швидкої допомоги у Станіславі Херсонської області. Внаслідок удару пошкоджено спецавтівку.