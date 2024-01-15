россияне атаковали Берислав с беспилотника: ранена 54-летняя женщина
Киев • УНН
Днем оккупационные войска рф сбросили взрывной предмет на жительницу Берислава.
Сегодня, 15 января, оккупационные войска рф сбросили взрывной предмет на жительницу Берислава. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.
Детали
Ранения спины и ног получила 54-летняя женщина. Ей оказали помощь в медицинском учреждении
Отмечается, что дальнейшее лечение потерпевшая будет проходить амбулаторно.
На Херсонщине из-за войны разрушено или повреждено более 20 тыс. объектов - спикер ОГА15 январь 2024, 12:27 • 12209 просмотров
Дополнение
Херсонскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли 121 раз, известно о четырех раненых людях. Армия рф попала в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, магазин в Херсоне.
Напомним,
россияне также атаковали пункт скорой помощи в Станиславе Херсонской области. В результате удара повреждена спецавтомобиль.
россияне атаковали Берислав с беспилотника: ранена 54-летняя женщина
Днем оккупационные войска рф сбросили взрывной предмет на жительницу Берислава.
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