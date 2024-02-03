Росія заявила про два перехоплені дрони над Брянською областю
Київ • УНН
Російські системи протиповітряної оборони перехопили два українські безпілотники над Брянською областю 3 лютого. Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.
У Міноборони РФ заявили про те, що російські засоби протиповітряної оборони перехопили два безпілотники над територією Брянської області. Традиційно у нападі Москва звинуватила Україну, передає УНН.
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У Міноборони РФ зазначили, що третього лютого близько 20:00 за місцевим часом засобами російської ППО перехоплені два безпілотні літальні апарати над територією Брянської області.
У рф повідомили про дрони у брянській та ростовській областях29.01.24, 10:17 • 33265 переглядiв
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