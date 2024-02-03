Россия заявила о двух перехваченных дронах над Брянской областью

В Минобороны РФ заявили о том, что российские средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотника над территорией Брянской области. Традиционно в нападении Москва обвинила Украину, передает УНН.

Детали

В Минобороны РФ отметили, что третьего февраля около 20:00 по местному времени средствами российской ПВО перехвачены два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

В рф сообщили о дронах в брянской и ростовской областях

Напомним,

Оккупанты наладили производство дронов на одном из заводов Бердянска, сообщили партизаны АТЕШ.