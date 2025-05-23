росія за минулу добу втратила 1050 військових, 43 артсистеми й танки - Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби, 22 травня, Сили оборони ліквідували 1050 військовослужбовців російської армії та десятки одиниць ворожої техніки. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 978700 (+1050) осіб ліквідовано

танків ‒ 10841 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 22575 (+1)

артилерійських систем ‒ 28165 (+43)

РСЗВ ‒ 1390 (+2)

засоби ППО ‒ 1167 (0)

літаків ‒ 372 (0)

гелікоптерів ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 36945 (+148)

крилаті ракети ‒ 3197 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49407 (+139)

спеціальна техніка ‒ 3895 (0)

Дані уточнюються.

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