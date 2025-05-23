россия за прошедшие сутки потеряла 1050 военных, 43 артсистемы и танки - Генштаб ВСУ

В течение минувших суток, 22 мая, Силы обороны ликвидировали 1050 военнослужащих российской армии и десятки единиц вражеской техники. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 978700 (+1050) человек ликвидировано

танков ‒ 10841 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 22575 (+1)

артиллерийских систем ‒ 28165 (+43)

РСЗО ‒ 1390 (+2)

средства ПВО ‒ 1167 (0)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 36945 (+148)

крылатые ракеты ‒ 3197 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49407 (+139)

специальная техника ‒ 3895 (0)

Данные уточняются.

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