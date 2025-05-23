россия за прошедшие сутки потеряла 1050 военных, 43 артсистемы и танки - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
В течение 22 мая Силы обороны Украины ликвидировали 1050 российских военных и уничтожили десятки единиц вражеской техники. С начала полномасштабного вторжения потери врага составили 978700 человек.
В течение минувших суток, 22 мая, Силы обороны ликвидировали 1050 военнослужащих российской армии и десятки единиц вражеской техники. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 978700 (+1050) человек ликвидировано
- танков ‒ 10841 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 22575 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 28165 (+43)
- РСЗО ‒ 1390 (+2)
- средства ПВО ‒ 1167 (0)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 36945 (+148)
- крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49407 (+139)
- специальная техника ‒ 3895 (0)
Данные уточняются.
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