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101 боестолкновение на фронте: в Генштабе заявили, что враг применил 1324 дрона-камикадзе в сутки

Киев • УНН

 • 436 просмотра

В течение суток произошло 101 боевое столкновение. Враг нанес 51 авиаудар, применил 1324 дрона-камикадзе и совершил 4183 обстрела позиций украинских войск.

101 боестолкновение на фронте: в Генштабе заявили, что враг применил 1324 дрона-камикадзе в сутки

С начала суток на фронте произошло 101 боевое столкновение, противник нанес 51 авиационный удар и применил 1324 дрона-камикадзе, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

С начала суток произошло 101 боевое столкновение, противник нанес два ракетных и 51 авиационный удар, применил четыре ракеты и сбросил 78 КАБ. Кроме того, применил 1324 дрона-камикадзе, совершил 4183 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Долгенького. В то же время противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Рубленое.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районах Петропавловки, Колесниковки, Киндрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Двенадцать атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское, Липовое и Редкодуб на Лиманском направлении.

На Северском направлении противник совершил два наступательных действия в районах Григоровки и Белогоровки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Романовки, Торецка и Дилиевки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили четыре штурма противника, до сих пор продолжается два боестолкновения.

На Покровском направлении враг совершил 32 наступательных действия. Активность российских оккупантов – вблизи населенных пунктов Елизаветовка, Лысовка, Малиновка, Зверово, Котляровка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Проминь, Шевченко Первое, Миролюбовка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Степановка, Новоторецкое, Гнатовка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 83 оккупанта и ранили еще 70. Обезврежена одна самоходная артиллерийская установка "2С1", 11 автомобилей, восемь мотоциклов, антенна управления беспилотными летательными аппаратами, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", 13 беспилотных летательных аппаратов различного типа, два терминала спутниковой связи и миномет противника. Также значительно повреждены автомобиль, квадроцикл и артиллерийская система российских оккупантов.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 11 атак оккупантов вблизи Константинополя и в сторону Шевченко и Новополя. Сейчас продолжается одно боестолкновение. В то же время враг наносил авиационные удары по населенным пунктам Комар, Новоукраинка и Новодаровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Высокое. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Гуляйполе и Высокое.

На Ореховском направлении враг сегодня провел два наступательных действия в направлении Новоданиловки. В то же время были нанесены авиационные удары по населенным пунктам Каменское, Новоданиловка и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении сегодня произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 16 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 191 артиллерийский обстрел, в частности три – из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери рф за сутки: минус 870 солдат, 32 артсистемы и 4 танка22.05.25, 08:03 • 2868 просмотров

Антонина Туманова

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