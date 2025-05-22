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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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101 боєзіткнення на фронті: у Генштабі заявили, що ворог застосував 1324 дрони-камікадзе за добу

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Протягом доби відбулося 101 бойове зіткнення. Ворог завдав 51 авіаудар, застосував 1324 дрони-камікадзе та здійснив 4183 обстріли позицій українських військ.

101 боєзіткнення на фронті: у Генштабі заявили, що ворог застосував 1324 дрони-камікадзе за добу

З початку доби на фронты відбулося 101 бойове зіткнення, противник завдав 51 авіаційного удару та застосував 1324 дрони-камікадзе, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

З початку доби відбулося 101 бойове зіткнення, противник завдав двох ракетних та 51 авіаційного удару, застосував чотири ракети та скинув 78 КАБ. Крім того, застосував 1324 дрони-камікадзе, здійснив 4183 обстріли населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік Довгенького. Водночас противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Рублене.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного. Ще два боєзіткнення тривають дотепер.

Дванадцять атак загарбників зупинили українські воїни у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське, Липове та Рідкодуб на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку противник здійснив дві наступальні дії в районах Григорівки та Білогорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися вперед в районах Часового Яру та Білої Гори. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні шість разів штурмували позиції наших оборонців в районах Романівки, Торецька та Диліївки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили чотири штурми противника, дотепер триває два боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 наступальні дії. Активність російських окупантів – поблизу населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка, Звірове, Котлярівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Промінь, Шевченко Перше, Миролюбівка. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Степанівка, Новоторецьке, Гнатівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 83 окупанти та поранили ще 70. Знешкоджено одну самохідну артилерійську установку "2С1", 11 автомобілів, вісім мотоциклів, антену керування безпілотними літальними апаратами, комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", 13 безпілотних літальних апаратів різного типу, два термінали супутникового зв’язку та міномет противника. Також значно пошкоджено автомобіль, квадроцикл та артилерійську систему російських окупантів.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 атак окупантів поблизу Костянтинополя та в бік Шевченка й Новополя. Наразі триває одне боєзіткнення. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Комар, Новоукраїнка та Новодарівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Високе. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Гуляйполе та Високе.

На Оріхівському напрямку ворог сьогодні провів дві наступальні дії в напрямку Новоданилівки. Водночас було завдано авіаційних ударів по населених пунктах Кам’янське, Новоданилівка та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 16 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 191 артилерійський обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Втрати рф за добу: мінус 870 солдатів, 32 артсистеми та 4 танки22.05.25, 08:03 • 2870 переглядiв

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