росія вирішила посилити кордон прикордонниками фсб - ГУР
Київ • УНН
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, росія хоче прикордонниками фсб посилити кордон з Україною. Ця інформація була виявлена у перехопленій телефонній розмові між двома російськими військовослужбовцями.
Кордон з Україною москва вирішила укріпити прикордонниками фсб, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.
Деталі
"ГУР МОУ інформує - на росії формують загони з числа особового складу підрозділів прикордонної служби фсб, аби посилити укріплення кордону. Сформовані підрозділи планують розмістити на прикордонних ділянках у брянській, курській та бєлгородській областях", - повідомили у розвідці у Telegram.
Як вказали у ГУР, про відповідні наміри держави-агресора свідчить перехоплена телефонна розмова від 25 січня 2024 року між двома російськими загарбниками, які проходять службу на території окупованої Абхазії.
"У діалозі між кадровиком сухумського прикордонного загону капітаном юсібовим та прапорщиком зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире, йдеться про формування списків для відправки на російсько-український кордон "на постоянку", - вказали у розвідці.
"Живем одним днем, перспектив нет ни у кого", - приречено констатував прикордонник-фсб-шник юсібов, зазначили у ГУР.
Наєв показав, як проходять тренування контрдиверсійних груп на півночі26.01.24, 09:30 • 56798 переглядiв