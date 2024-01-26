россия решила усилить границу пограничниками фсб - ГУР
Киев • УНН
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, россия хочет пограничниками фсб усилить границу с Украиной. Эта информация была обнаружена в перехваченном телефонном разговоре между двумя российскими военнослужащими.
Границу с Украиной москва решила укрепить пограничниками фсб, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
"ГУР МОУ информирует - в россии формируют отряды из числа личного состава подразделений пограничной службы фсб, чтобы усилить укрепление границы. Сформированные подразделения планируют разместить на пограничных участках в брянской, курской и белгородской областях", - сообщили в разведке в Telegram.
Как указали в ГУР, о соответствующих намерениях государства-агрессора свидетельствует перехваченный телефонный разговор от 25 января 2024 года между двумя российскими захватчиками, которые проходят службу на территории оккупированной Абхазии.
"В диалоге между кадровиком сухумского пограничного отряда капитаном юсибовым и прапорщиком зимсковым, который проходит службу в пограничной заставе города Очамчире, речь идет о формировании списков для отправки на российско-украинскую границу "на постоянку", - указали в разведке.
"Живем одним днем, перспектив нет ни у кого", - обреченно констатировал пограничник-фсб-шник юсибов, отметили в ГУР.
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россия решила усилить границу пограничниками фсб - ГУР
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, россия хочет пограничниками фсб усилить границу с Украиной. Эта информация была обнаружена в перехваченном телефонном разговоре между двумя российскими военнослужащими.
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