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россия решила усилить границу пограничниками фсб - ГУР

россия решила усилить границу пограничниками фсб - ГУР

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 14:57  •  14760 просмотра

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По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, россия хочет пограничниками фсб усилить границу с Украиной. Эта информация была обнаружена в перехваченном телефонном разговоре между двумя российскими военнослужащими.

Границу с Украиной москва решила укрепить пограничниками фсб, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

"ГУР МОУ информирует - в россии формируют отряды из числа личного состава подразделений пограничной службы фсб, чтобы усилить укрепление границы. Сформированные подразделения планируют разместить на пограничных участках в брянской, курской и белгородской областях", - сообщили в разведке в Telegram.

Как указали в ГУР, о соответствующих намерениях государства-агрессора свидетельствует перехваченный телефонный разговор от 25 января 2024 года между двумя российскими захватчиками, которые проходят службу на территории оккупированной Абхазии.

"В диалоге между кадровиком сухумского пограничного отряда капитаном юсибовым и прапорщиком зимсковым, который проходит службу в пограничной заставе города Очамчире, речь идет о формировании списков для отправки на российско-украинскую границу "на постоянку", - указали в разведке.

"Живем одним днем, перспектив нет ни у кого", - обреченно констатировал пограничник-фсб-шник юсибов, отметили в ГУР.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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