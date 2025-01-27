росія тримає у двох морях ракетоносії загальним залпом до 26 "Калібрів" - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
У Чорному морі перебувають 2 кораблі РФ, один з яких несе "Калібри". У Середземному морі - 6 кораблів, з них 2 з крилатими ракетами, загальний залп до 26 ракет.
В Чорному морі ворог тримає два кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).
Деталі
Зазначається, що станом на 06:00 27.01.2025 в Чорному та Середземному морях є ворожі кораблі. В Азовському морі кораблі відсутні.
В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет
За добу в інтересах росіян прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 3 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 9 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор.
росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо
На фронті відбулося 153 бойових зіткнення, з них 70 на Покровському напрямку. росіяни завдали 31 авіаудар та майже 4000 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.
Наступ на Торецькому напрямку може свідчити про зміну пріоритетів росії – ISW27.01.25, 06:20 • 104476 переглядiв