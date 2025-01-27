росія тримає у двох морях ракетоносії загальним залпом до 26 "Калібрів" - ВМС ЗСУ

В Чорному морі ворог тримає два кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).

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Зазначається, що станом на 06:00 27.01.2025 в Чорному та Середземному морях є ворожі кораблі. В Азовському морі кораблі відсутні.

В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет - йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах росіян прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 3 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 9 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор.

росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

На фронті відбулося 153 бойових зіткнення, з них 70 на Покровському напрямку. росіяни завдали 31 авіаудар та майже 4000 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

Наступ на Торецькому напрямку може свідчити про зміну пріоритетів росії – ISW