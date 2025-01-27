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Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия держит в двух морях ракетоносители общим залпом до 26 "Калибров" - ВМС ВСУ

россия держит в двух морях ракетоносители общим залпом до 26 "Калибров" - ВМС ВСУ

Киев  •  УНН

 • 4311 просмотра

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В Черном море находятся 2 корабля рф, один из которых несет "Калибры". В Средиземном море - 6 кораблей, из них 2 с крылатыми ракетами, общий залп до 26 ракет.

В Черном море враг держит два корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 27.01.2025 в Черном и Средиземном морях есть вражеские корабли. В Азовском море корабли отсутствуют.

В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет

- говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах россиян проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 3 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
    • в Азовское море - 9 судов, из них 7 двигались из пролива Босфор.
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      россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

      Напомним

      На фронте произошло 153 боевых столкновения, из них 70 на Покровском направлении. россияне нанесли 31 авиаудар и почти 4000 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

      Наступление на Торецком направлении может свидетельствовать об изменении приоритетов россии - ISW27.01.25, 06:20 • 12071 просмотр

      Вита Зеленецкая

      Вита Зеленецкая

      Война
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      voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
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