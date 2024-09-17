росія скинула 1050 КАБів на Харківщину з початку року - ОВА
Київ • УНН
З початку року окупанти здійснили 3186 ударів по Харківській області, з них 1050 - керованими авіабомбами. Вчора внаслідок удару КАБом по Куп'янську є постраждалі.
По Харківщині з початку року ворог наніс 3186 удари, з яких 1050 – КАБами. Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Харківщина фактично постійно під вогнем. З початку року у нас було 3186 обстрілів, з них 408 – це ракети, 1050 – КАБи
За його словами, вчора ворог вдарив КАБом по Куп’янську, внаслідок чого є постраждалі.
Нагадаємо
У Харківській області російські війська ввечері 16 вересня та сьогодні вночі вдарили по Куп’янському та Ізюмському району. Внаслідок обстрілу Куп’янська постраждала 63-річна жінка, зруйновані приватні будинки.