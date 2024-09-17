россия сбросила 1050 КАБов на Харьковщину с начала года - ОВА

По Харьковщине с начала года враг нанес 3186 ударов, из которых 1050 - КАБами. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Харьковщина фактически постоянно под огнем. С начала года у нас было 3186 обстрелов, из них 408 - это ракеты, 1050 - КАБы - рассказал Синегубов.

По его словам, вчера враг ударил КАБом по Купянску, в результате чего есть пострадавшие.

Напомним

В Харьковской области российские войска вечером 16 сентября и сегодня ночью ударили по Купянскому и Изюмскому району. В результате обстрела Купянска пострадала 63-летняя женщина, разрушены частные дома.