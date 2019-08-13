Роналду назвав різницю між собою та Мессі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Зірковий форвард "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів про відмінність від головного суперника по кар'єрі – нападника "Барселони" Ліонеля Мессі. Слова гравця приводить Football Italia, передає УНН.
"Різниця в тому, що я грав в різних клубах і з різними командами вигравав Лігу чемпіонів. Я був кращим бомбардиром цього турніру шість разів поспіль. Мало хто з футболістів виграв Лігу чемпіонів п'ять разів, так що я можу ототожнювати себе з цим змаганням. Мессі — відмінний футболіст. Його пам'ятатимуть не тільки за п'ять "Золотих м'ячів", а й за те, що він, як і я, стає краще з кожним роком", - відзначив португалець.
Зауважимо, що 34-річний гравець збірної Португалії виграв Лігу чемпіонів з "Манчестер Юнайтед" у 2008 році, потім чотири рази в "Реалі", у тому числі тричі поспіль з 2016 по 2018 рік. Також Роналду отримав п'ять "Золотих м'ячів".
Додамо, 32-річний Мессі провів всю свою кар'єру в Барселоні, також вигравши п'ять "Золотих м'ячів", але тільки чотири трофеї Ліги чемпіонів, крайній з яких – у 2015 році.
Нагадаємо, раніше Роналду та Мессі потрапили до числа претендентів на звання кращого футболіста світу.