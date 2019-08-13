Роналду назвал разницу между собой и Месси
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Звездный форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о различии от главного соперника по карьере - нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Слова игрока приводит Football Italia, передает УНН.
"Разница в том, что я играл в различных клубах и с разными командами выигрывал Лигу чемпионов. Я был лучшим бомбардиром этого турнира шесть раз подряд. Мало кто из футболистов выиграл Лигу чемпионов пять раз, так что я могу отождествлять себя с этим соревнованиям. Месси - отличный футболист. Его будут помнить не только за пять "Золотых мячей", но и за то, что он, как и я, становится лучше с каждым годом", - отметил португалец.
Отметим, что 34-летний игрок сборной Португалии выиграл Лигу чемпионов с "Манчестер Юнайтед" в 2008 году, затем четыре раза в "Реале", в том числе трижды подряд с 2016 по 2018 год. Также Роналду получил пять "Золотых мячей".
Добавим, 32-летний Месси провел всю свою карьеру в Барселоне, также выиграв пять "Золотых мячей", но только четыре трофея Лиги чемпионов, последний из которых - в 2015 году.
Напомним, ранее Роналду и Месси попали в число претендентов на звание лучшего футболиста мира.