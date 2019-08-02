Роналду та Мессі потрапили до числа претендентів на звання кращого футболіста світу

У список номінантів увійшли лідера "Ювентуса" Кріштіану Роналду, бомбардир "Барселони" Ліонель Мессі, а також: Френкі де Йонг, Маттейс де Лігт, Харрі Кейн, Еден Азар, Садьо Мане, Кіліан Мбаппе, Мохамед Салах і Вірджіл ван Дейк.

Примітно, що переможець буде оголошений 23 вересня в Мілані.

Нагадаємо, що рік тому найкращим футболістом за версією ФІФА став хорват Лука Модріч.