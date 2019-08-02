Роналду та Мессі потрапили до числа претендентів на звання кращого футболіста світу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила список з десяти претендентів на звання кращого футболіста світу в 2019 році, інформує УНН з посиланням на ФІФА.
У список номінантів увійшли лідера "Ювентуса" Кріштіану Роналду, бомбардир "Барселони" Ліонель Мессі, а також: Френкі де Йонг, Маттейс де Лігт, Харрі Кейн, Еден Азар, Садьо Мане, Кіліан Мбаппе, Мохамед Салах і Вірджіл ван Дейк.
Примітно, що переможець буде оголошений 23 вересня в Мілані.
Нагадаємо, що рік тому найкращим футболістом за версією ФІФА став хорват Лука Модріч.