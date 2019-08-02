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Роналду та Мессі потрапили до числа претендентів на звання кращого футболіста світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила список з десяти претендентів на звання кращого футболіста світу в 2019 році, інформує УНН з посиланням на ФІФА.

У список номінантів увійшли лідера "Ювентуса" Кріштіану Роналду, бомбардир "Барселони" Ліонель Мессі, а також: Френкі де Йонг, Маттейс де Лігт, Харрі Кейн, Еден Азар, Садьо Мане, Кіліан Мбаппе, Мохамед Салах і Вірджіл ван Дейк.

Примітно, що переможець буде оголошений 23 вересня в Мілані.

Нагадаємо, що рік тому найкращим футболістом за версією ФІФА став хорват Лука Модріч.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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