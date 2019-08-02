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08:52 • 101960 просмотра

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7 марта, 06:35 • 102562 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131411 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141306 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128462 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129258 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131066 просмотра

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Роналду и Месси попали в число претендентов на звание лучшего футболиста мира

Роналду и Месси попали в число претендентов на звание лучшего футболиста мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список из десяти претендентов на звание лучшего футболиста мира в 2019 году, информирует УНН со ссылкой на ФИФА.

В список номинантов вошли лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду, бомбардир "Барселоны" Лионель Месси, а также: Фрэнки де Йонг, Маттейс где Лигт, Кейн, Эден Азар, Садьо Мане, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.

Примечательно, что победитель будет объявлен 23 сентября в Милане.

Напомним, что год назад лучшим футболистом по версии ФИФА стал хорват Лука Модрич.

Украинские Национальные Новости

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