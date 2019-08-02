Роналду и Месси попали в число претендентов на звание лучшего футболиста мира
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список из десяти претендентов на звание лучшего футболиста мира в 2019 году, информирует УНН со ссылкой на ФИФА.
В список номинантов вошли лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду, бомбардир "Барселоны" Лионель Месси, а также: Фрэнки де Йонг, Маттейс где Лигт, Кейн, Эден Азар, Садьо Мане, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.
Примечательно, что победитель будет объявлен 23 сентября в Милане.
Напомним, что год назад лучшим футболистом по версии ФИФА стал хорват Лука Модрич.