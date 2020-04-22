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Родини жертв авіакатастрофи Браянта подали в суд на авіакомпанію

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Родини жертв авіакатастрофи гвинтокрила Кобі Браянта долучилися до судового позову проти авіакомпанії Island Express Helicopters, яка керувала польотами гвинтокрила легендарного баскетболіста, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Родини жертв вимагають покарати авіакомпанію за злочинне недбальство, оскільки та дозволила політ за умов вкрай низької видимості. При цьому родичі загиблих не мають претензій до пілота гвинтокрила Ара Зобаяна, який також загинув.

Раніше вдова Браянта – Ванесса, також подала судовий позов проти авіакомпанії Island Express Helicopters.

Нагадаємо, що легендарний п’ятиразовий чемпіон НБА Кобі Браянт загинув 26 січня разом з донькою Джианною та сімома іншими людьми в наслідок авіакатастрофи власного гелікоптера за умов поганої видимості.

Українські Національні Новини

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