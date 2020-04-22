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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129972 просмотра

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Семьи жертв авиакатастрофы Брайанта подали в суд на авиакомпанию

Семьи жертв авиакатастрофы Брайанта подали в суд на авиакомпанию

Киев  •  УНН

 • 11482 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Семьи жертв авиакатастрофы вертолета Коби Брайанта присоединились к судебному иску против авиакомпании Island Express Helicopters, которая руководила полетами вертолета легендарного баскетболиста, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Семьи жертв требуют наказать авиакомпанию за преступную халатность, поскольку и позволила полет в условиях крайне низкой видимости. При этом родственники погибших не имеют претензий к пилоту вертолета Ару Зобаяну, который также погиб.

Ранее вдова Брайанта - Ванесса, также подала судебный иск против авиакомпании Island Express Helicopters.

Напомним, что легендарный пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб 26 января вместе с дочкой Джианной и семью другими людьми в результате авиакатастрофы собственного вертолета в условиях плохой видимости.

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