Семьи жертв авиакатастрофы Брайанта подали в суд на авиакомпанию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Семьи жертв авиакатастрофы вертолета Коби Брайанта присоединились к судебному иску против авиакомпании Island Express Helicopters, которая руководила полетами вертолета легендарного баскетболиста, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Семьи жертв требуют наказать авиакомпанию за преступную халатность, поскольку и позволила полет в условиях крайне низкой видимости. При этом родственники погибших не имеют претензий к пилоту вертолета Ару Зобаяну, который также погиб.
Ранее вдова Брайанта - Ванесса, также подала судебный иск против авиакомпании Island Express Helicopters.
Напомним, что легендарный пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб 26 января вместе с дочкой Джианной и семью другими людьми в результате авиакатастрофы собственного вертолета в условиях плохой видимости.