Родичів учасників процесу пустили у залу Святошинського райсуду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Родичів учасників процесу пустили до однієї з зал Святошинського районного суду Києва, де сьогодні має відбутися відеодопит екс-президента України Віктора Януковича у справі Майдану, передає кореспондент УНН.
У приміщенні суду виникла штовханина через велику кількість охочих потрапити на засідання, зокрема, і журналістів.
Нагадаємо, 25 листопада Святошинський районний суд Києва збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.
За даними поліції, Святошинський райсуд Києва сьогодні охоронятимуть 250 правоохоронців.
У суді заявили, що готові до відеозв'язку з Ростовом-на-Дону для допиту В.Януковича.