Родичів учасників процесу пустили у залу Святошинського райсуду

У приміщенні суду виникла штовханина через велику кількість охочих потрапити на засідання, зокрема, і журналістів.

Нагадаємо, 25 листопада Святошинський районний суд Києва збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.

За даними поліції, Святошинський райсуд Києва сьогодні охоронятимуть 250 правоохоронців.

У суді заявили, що готові до відеозв'язку з Ростовом-на-Дону для допиту В.Януковича.