Родственников участников процесса пустили в зал Святошинского райсуда
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Родственников участников процесса пустили в один из залов Святошинского районного суда Киева, где сегодня должен состояться видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича в деле Майдана, передает корреспондент УНН.
В помещении суда возникла потасовка из-за большого количества желающих попасть на заседание, в том числе и журналистов.
Напомним, 25 ноября Святошинский районный суд Киева собирается через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле убийства людей во время Евромайдана.
По данным полиции, Святошинский райсуд Киева сегодня будут охранять 250 милиционеров.
В суде заявили, что готовы к видеосвязи с Ростовом-на-Дону для допроса В.Януковича.