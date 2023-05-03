Робота НАБУ, САП, ВАКС та АРМА посилює інвестиційну привабливість України - посол Данії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Боротьба з корупцією в Україні є однією з умов надходження іноземних інвестицій. Саме тому Євросоюз активно сприяв створенню і розвитку в Україні таких органів, як Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд та Агентство з розшуку та менеджменту активів. Про це в інтерв’ю Mind.ua розповів посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен.
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“Відсутність корупції – одна з умов надходження іноземних інвестицій, зокрема данських. Я знаю, що напередодні війни багато наших компаній, що мають власні виробничі потужності в Азії, Китаї дивилися на те, аби перенести їх ближче до Європи – в Україну. Вони придивлялися до різних країн – Румунії, Болгарії, Польщі, а також України і телефонували мені й запитували про ситуацію тут з корупцією, наскільки місцеве законодавство відповідає європейському. Їх не цікавила вартість робочої сили чи особливості роботи з кредитами. Перше питання було про корупцію. І це ключове питання для всіх іноземних інвесторів”, - зазначив посол.
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Він додав, що європейські партнери, Зокрема Данія, підтримують зв’язок з українськими антикорупційними органами, аби оперативно вирішувати проблеми, пов’язані з корупцією.
“Добре, що у вас є система антикорупційних органів – НАБУ, САП, ВАКС, АРМА – ці інституції засновані, зокрема, і за данської підтримки. Данія виступає імплементуючим (виконавчим) партнером EUACI (European Union Anti-Corruption Initiative) в Україні від імені Євросоюзу. Ми на тісному зв’язку з українськими антикорупційними органами. І коли бачимо, що відбуваються певні правопорушення/корупційна складова (у тому числі у зв’язку з діяльністю данських компаній в Україні) – одразу зв’язуємося з місцевими антикорупційними органами й обговорюємо проблему”, - розповів Міккельсен.
Нагадаємо
Раніше у Transparency International Україна зазначили, що створення НАБУ, САП, ВАКС та АРМА передбачалося в рамках зобов’язань України перед міжнародними партнерами, а тому їх існування є важливим на шляху до вступу в ЄС.
Контекст
23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі. Разом з тим для повноцінного членства Україна має виконати низку умов, серед яких реформи у судовій системі, посилення заходів у сфері боротьби з корупцією та забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF). Восени 2023 року країни-кандидати мають представити повний звіт щодо своєї діяльності.