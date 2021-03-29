Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Станом на 8:10 понеділка, 29 березня, на дорогах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, на вулицях Дегтярівській, Вадима Гетьмана, Борщагівській.

Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Короленківській та на Набережному шосе.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Романа Шухевича.

Рух на мостах – Південному та Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Дарницькому, мосту Патона, мосту Метро та на Північному мосту було помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.

Доповнення

В Укргідрометцентрі дали прогноз на перші дні квітня – очікують потепління, подекуди до 20° тепла. Щоправда, ночі все ще будуть прохолодними, а вдень можуть іти дощі.

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