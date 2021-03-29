Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. По состоянию на 8:10 понедельника, 29 марта, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, на улицах Дегтяревской, Вадима Гетьмана, Борщаговской.
Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Короленковской и на Набережном шоссе.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекта Бажана, Романа Шухевича.
Движение на мостах - Южном и Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Дарницком, мосту Патона, мосту Метро и на Северном мосту было заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.
Дополнение
В Укргидрометцентре дали прогноз на первые дни апреля - ожидают потепление, местами до 20° тепла. Правда, ночи все еще будут прохладными, а днем могут идти дожди.