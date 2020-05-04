Робочий тиждень у Києві розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на 8:20 на декількох вулицях та мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори спостерігаються на Кільцевій дорозі, проспекті Академіка Глушкова, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Миколи Грінченка, бульварі Вацлава Гавели, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Жилянській, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Олени Теліги.
На лівому березі у заторах стоїть бульвар Перова, Броварський проспект, проспект Соборності, проспект Петра Григоренка, проспект Миколи Бажана, вулиця Братиславська, проспект Романа Шухевича.
Рух Північним мостом, мостом Патона, Дарницький мостом та Південним мостом ускладнено у напрямку правого берега, мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, нафта Brent торгується вище 26 дол. за барель.