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Рабочая неделя в Киеве началась с пробок

Киев • УНН

 • 15040 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на 8:20 на нескольких улицах и мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Рабочая неделя в Киеве началась с пробок

Так, пробки наблюдаются на Кольцевой дороге, проспекте Академика Глушкова, проспекте Валерия Лобановского, улице Николая Гринченко, бульваре Вацлава Гавела, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, улице Жилянской, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, улице Елены Телиги.

На левом берегу в пробках стоит бульвар Перова, Броварской проспект, проспект Соборности, проспект Петра Григоренко, проспект Бажана, улица Братиславская, проспект Романа Шухевича.

Движение Северным мостом, мостом Патона, Дарницким мостом и Южным мостом затруднено в направлении правого берега, мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, нефть Brent торгуется выше 26 долл. за баррель.

Украинские Национальные Новости

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