Рабочая неделя в Киеве началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на 8:20 на нескольких улицах и мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки наблюдаются на Кольцевой дороге, проспекте Академика Глушкова, проспекте Валерия Лобановского, улице Николая Гринченко, бульваре Вацлава Гавела, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, улице Жилянской, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, улице Елены Телиги.
На левом берегу в пробках стоит бульвар Перова, Броварской проспект, проспект Соборности, проспект Петра Григоренко, проспект Бажана, улица Братиславская, проспект Романа Шухевича.
Движение Северным мостом, мостом Патона, Дарницким мостом и Южным мостом затруднено в направлении правого берега, мостом Метро можно проехать свободно.
Напомним, нефть Brent торгуется выше 26 долл. за баррель.