Робочі підгрупи щодо Донбасу зібралися на зустріч у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасу розпочалася у Мінську, повідомили у прес-службі МЗС Булорусі, передає УНН.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, представник української сторони у тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, другий Президент України Леонід Кучма прибув до аеропорту в Мінську.
23 листопада контактна група щодо Донбасу проведе засідання у Мінську.