Робочі підгрупи щодо Донбасу зібралися на зустріч у Мінську

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, представник української сторони у тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, другий Президент України Леонід Кучма прибув до аеропорту в Мінську.

23 листопада контактна група щодо Донбасу проведе засідання у Мінську.