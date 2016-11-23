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Робочі підгрупи щодо Донбасу зібралися на зустріч у Мінську

Київ • УНН

 • 9790 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасу розпочалася у Мінську, повідомили у прес-службі МЗС Булорусі, передає УНН.

Робочі підгрупи щодо Донбасу зібралися на зустріч у Мінську

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, представник української сторони у тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, другий Президент України Леонід Кучма прибув до аеропорту в Мінську.

23 листопада контактна група щодо Донбасу проведе засідання у Мінську.

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