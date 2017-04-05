Робітникам зупиненої Трипільської ТЕС можуть знизити зарплату на 60%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Після призупинення роботи Трипільської ТЕС робітники працюватимуть по три дні на тиждень, а також їх очікує зниження зарплати на 60%. Про це УНН повідомило джерело, знайоме із ситуацією.
“Будемо по три дня працювати. Ми наразі нічого не знаємо, вони ще вирішують. На 60% від окладу знижують зарплати, але нас попередили буквально за два місяці до цього, тому начебто все по закону”, — зазначив співрозмовник.
Також він зазначив, що роботу ТЕС обіцяють відновити з 1 червня.
"Обіцяють відновити (роботу ТЕС — ред.) з 1 червня, що буде працювати в нормальному режимі, що буде вугілля, але ніхто нічого не знає“, - зазначив співрозмовник УНН.
Також є інформація, що люди вже починають звільнятися через зупинку ТЕС.
При цьому інший співрозмовник розповів, що оплата праці на ТЕС йде в такому ж режимі, який був раніше, оскільки станція перебуває в резерві і має бути запущена за першою командою.
“В нас оплата йде в такому режимі, як був раніше. Станція стоїть, але блоки знаходяться в резерві, і ми отримуємо заробітну плату за те, що вони в резерві. Ми постійно підтримуємо в робочому стані. Якщо буде команда запускати, ми її запустимо без питань”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, роботу Трипільської ТЕС було призупинено на виконання графіку навантажень енергосистеми.