Рабочим остановленной Трипольской ТЭС могут снизить зарплату на 60%

"Будем по три дня работать. Мы пока ничего не знаем, они еще решают. На 60% от оклада снижают зарплаты, но нас предупредили буквально за два месяца до этого, поэтому вроде бы все по закону", - отметил собеседник.

Также он подчеркнул, что работу ТЭС обещают восстановить с 1 июня.

"Обещают восстановить (работу ТЭС - ред.) с 1 июня, что (станция - ред.) будет работать в нормальном режиме, что будет уголь, но никто ничего не знает", - отметил собеседник УНН.

Также есть информация, что люди уже начинают увольняться из-за остановки ТЭС.

При этом другой собеседник рассказал, что оплата труда на ТЭС идет в таком же режиме, который был раньше, поскольку станция находится в резерве и должна быть запущена по первой команде.

"У нас оплата идет в таком режиме, как был раньше. Станция стоит, но блоки находятся в резерве, и мы получаем заработную плату за то, что они в резерве. Мы постоянно поддерживаем в рабочем состоянии. Если будет команда запускать, мы ее запустим без вопросов", - отметил он.

Как сообщал УНН, работу Трипольской ТЭС было приостановлено на выполнение графика нагрузок энергосистемы.