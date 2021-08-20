РНБО взялася за МАУ. Уряду дали низку доручень

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Рада національної безпеки та оборони України прийняла протокольне рішення, пов’язане із ситуацією з авіакомпанією “Міжнародні авіалінії України”. Уряду дали низку доручень щодо вжиття заходів для гарантування безперебійної роботи авіаційної галузі України . Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми маємо наступне протокольне рішення, Кабінету міністрів України протягом місяця вжити заходів щодо гарантування безперебійної роботи авіаційної галузі України шляхом затвердження плану дій з мінімізації ризиків, пов’язаних з ростом дебіторської заборгованості ДП “Обслуговування повітряного руху України” і ДП “Міжнародний аеропорт „Бориспіль“, зокрема, внаслідок невиконання МАУ зобов’язань перед зазначеними підприємствами”, — розповів Данілов.

Також уряд має вжити заходів щодо мінімізації ризиків, пов’язаних із загрозою невиконання Державною авіаційною службою України комплексних заходів забезпечення польотів в результаті несплати МАУ державних зборів, загрози можливого раптового припинення зовнішнього та внутрішнього сполучення найбільшим авіаперевізником України в результаті його незадовільного фінансування стану.

“На це уряду відводиться рівно місяць, щоб ми з вами були впевнені, що тієї ситуації яка була свого часу з „Аеросвітом“, щоб вона жодним чином не повторилася”, — сказав Данілов.

Доповнення

Нагадаємо, у 2015 році Господарський суд Київської області визнав авіакомпанію “АероCвіт” банкрутом і ухвалив рішення про її ліквідацію.

Колишньому керівнику державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” та начальнику служби орендних відносин повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 млн гривень збитків підприємству.

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