РНБО взялася за МАУ. Уряду дали низку доручень

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“Ми маємо наступне протокольне рішення, Кабінету міністрів України протягом місяця вжити заходів щодо гарантування безперебійної роботи авіаційної галузі України шляхом затвердження плану дій з мінімізації ризиків, пов’язаних з ростом дебіторської заборгованості ДП “Обслуговування повітряного руху України” і ДП “Міжнародний аеропорт „Бориспіль“, зокрема, внаслідок невиконання МАУ зобов’язань перед зазначеними підприємствами”, — розповів Данілов.

Також уряд має вжити заходів щодо мінімізації ризиків, пов’язаних із загрозою невиконання Державною авіаційною службою України комплексних заходів забезпечення польотів в результаті несплати МАУ державних зборів, загрози можливого раптового припинення зовнішнього та внутрішнього сполучення найбільшим авіаперевізником України в результаті його незадовільного фінансування стану.

“На це уряду відводиться рівно місяць, щоб ми з вами були впевнені, що тієї ситуації яка була свого часу з „Аеросвітом“, щоб вона жодним чином не повторилася”, — сказав Данілов.

Доповнення

Нагадаємо, у 2015 році Господарський суд Київської області визнав авіакомпанію “АероCвіт” банкрутом і ухвалив рішення про її ліквідацію.

Колишньому керівнику державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” та начальнику служби орендних відносин повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 млн гривень збитків підприємству.