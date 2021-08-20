РНБО взялася за МАУ. Уряду дали низку доручень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Рада національної безпеки та оборони України прийняла протокольне рішення, пов’язане із ситуацією з авіакомпанією “Міжнародні авіалінії України”. Уряду дали низку доручень щодо вжиття заходів для гарантування безперебійної роботи авіаційної галузі України . Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає кореспондент УНН.
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“Ми маємо наступне протокольне рішення, Кабінету міністрів України протягом місяця вжити заходів щодо гарантування безперебійної роботи авіаційної галузі України шляхом затвердження плану дій з мінімізації ризиків, пов’язаних з ростом дебіторської заборгованості ДП “Обслуговування повітряного руху України” і ДП “Міжнародний аеропорт „Бориспіль“, зокрема, внаслідок невиконання МАУ зобов’язань перед зазначеними підприємствами”, — розповів Данілов.
Також уряд має вжити заходів щодо мінімізації ризиків, пов’язаних із загрозою невиконання Державною авіаційною службою України комплексних заходів забезпечення польотів в результаті несплати МАУ державних зборів, загрози можливого раптового припинення зовнішнього та внутрішнього сполучення найбільшим авіаперевізником України в результаті його незадовільного фінансування стану.
“На це уряду відводиться рівно місяць, щоб ми з вами були впевнені, що тієї ситуації яка була свого часу з „Аеросвітом“, щоб вона жодним чином не повторилася”, — сказав Данілов.
Доповнення
Нагадаємо, у 2015 році Господарський суд Київської області визнав авіакомпанію “АероCвіт” банкрутом і ухвалив рішення про її ліквідацію.
Колишньому керівнику державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” та начальнику служби орендних відносин повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 млн гривень збитків підприємству.