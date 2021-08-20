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СНБО взялся за МАУ. Правительству дали ряд поручений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял протокольное решение, которое связано с ситуацией с авиакомпанией “Международные авиалинии Украины”. Правительству дали ряд поручений по принятию мер для обеспечения бесперебойной работы авиационной отрасли Украины. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы имеем следующее протокольное решение, Кабинету министров Украины в течение месяца принять меры по обеспечению бесперебойной работы авиационной отрасли Украины путем утверждения плана действий по минимизации рисков, связанных с ростом дебиторской задолженности ГП “Обслуживание воздушного движения Украины” и ГП “Международный аэропорт „Борисполь“, в частности, вследствие невыполнения МАУ обязательств перед указанными предприятиями”, — рассказал Данилов.

Также правительство должно принять меры по минимизации рисков, связанных с угрозой невыполнения Государственной авиационной службой Украины комплексных мер обеспечения полетов в результате неуплаты МАУ государственных сборов, угрозы возможного внезапного прекращения внешнего и внутреннего сообщения крупнейшим авиаперевозчиком Украины в результате его неудовлетворительного финансирования состояния.

“На это правительства отводится ровно месяц, чтобы мы с вами были уверены, что той ситуации, которая была в свое время с „Аэросвитом“, чтобы она никоим образом не повторилась”, — сказал Данилов.

Дополнение

Напомним, в 2015 году Хозяйственный суд Киевской области признал авиакомпанию “АэроСвит” банкротом и принял решение о ее ликвидации.

Бывшему руководителю государственного предприятия “Международный аэропорт “Борисполь” и начальнику службы арендных отношений сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившее более 16,5 млн гривен убытков предприятию.

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