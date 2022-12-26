РНБО рекомендують на розгляд санкції проти російських силовиків та ІТ-сектору

Цитата

"У межах посилення санкційного тиску на державу-терориста та осіб, що підтримують чи сприяють агресії рф проти України, Міжвідомча робоча група рекомендувала передати на розгляд РНБО пропозиції щодо ухвалення санкцій проти понад 1300 представників силових органів рф. Зокрема, фсб, служби зовнішньої розвідки, нацгвардії рф, міністерства внутрішніх справ, судової влади. Тобто проти осіб, які безпосередньо причетні до злочинів в Україні та проти України.

Також рекомендовано направити до РНБО пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб ІТ-сфери рф. Це виробники програмного забезпечення чи обладнання, компанії та особи, пов’язані з соцмережами, різними платформами, які режим путіна використовує для пропаганди тощо", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Деталі

Окрім того, міжвідомча робоча група розглянула на засіданні низку питань, спрямованих на посилення співпраці з партнерами України та збільшення ефекту санкційного тиску. Зокрема, питання:



віддзеркалення країнами-партнерами санкцій, ухвалених раніше Україною;



унеможливлення отримання російською федерацією та республікою білорусь товарів критичного імпорту. В першу чергу - товарів та комплектуючих, які використовуються для виробництва озброєння та військової техніки.



Доповнення

За даними Мінекономіки, РНБО ухвалено, а Президентом України введено в дію рішення про запровадження санкцій проти 3134 фізичних та 1374 юридичних осіб. Більшість з ухвалених санкцій попередньо розглянуті та опрацьовані МРГ.

Окрім того, з урахуванням останніх рішень МРГ рекомендувала подати на розгляд РНБО санкції ще проти понад 8000 фізичних та юридичних осіб.