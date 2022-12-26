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СНБО рекомендуют на рассмотрение санкции против российских силовиков и ИТ-сектора

СНБО рекомендуют на рассмотрение санкции против российских силовиков и ИТ-сектора

Киев • УНН

 • 422849 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В новый санкционный пакет, который будет направлен на рассмотрение СНБО, вошли российские силовики и представители ІТ-сектора, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Цитата

"В рамках усиления санкционного давления на государство-террориста и лиц, поддерживающих или способствующих агрессии рф против Украины, Межведомственная рабочая группа рекомендовала передать на рассмотрение СНБО предложения по принятию санкций против более 1300 представителей силовых органов россии. В частности, фсб, службы внешней разведки, нацгвардии рф, министерства внутренних дел, судебной власти, то есть против лиц, непосредственно причастных к преступлениям в Украине и против Украины.

Также рекомендовано направить в СНБО предложения санкций против более 500 юридических и физических лиц ІТ-сферы рф. Это производители программного обеспечения или оборудования, компании и лица, связанные с соцсетями, различными платформами, которые режим путина использует для пропаганды и т.д.", - отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Детали

Кроме того, межведомственная рабочая группа рассмотрела на заседании ряд вопросов, направленных на усиление сотрудничества с партнерами Украины и увеличение эффекта санкционного давления. В частности, вопросы:

  • зеркального отражения странами-партнерами санкций, принятых ранее Украиной;
  • невозможность получения российской федерацией и республикой беларусь товаров критического импорта. В первую очередь – товаров и комплектующих, которые используются для производства вооружения и военной техники.

Дополнение

По данным Минэкономики, СНБО принято, а Президентом Украины введено в действие решения о введении санкций против 3134 физических и 1374 юридических лиц. Большинство из принятых санкций предварительно рассмотрены и проработаны МРГ.

Кроме того, с учетом последних решений МРГ рекомендовала подать на рассмотрение СНБО санкции еще против более 8000 физических и юридических лиц.

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