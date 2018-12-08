РНБО до кінця дії воєнного стану має заморозити всі активи російського бізнесу - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України повинна під час дії воєнного стану запровадити санкції у вигляді замороження активів усього російського бізнесу в Україні до деокупації українських територій. Про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Найправильніше, з моєї точки зору, зараз ввести санкції у вигляді замороження активів щодо усього російського бізнесу в Україні. Це тисячі і тисячі назв, якими володіють фізичні і юридичні особи, в тому числі, і стратегічними галузями і підприємствами української економіки”, — зазначив він.
Луценко переконаний, що Рада національної безпеки і оборони повинна запровадити санкції проти російського бізнесу в Україні під час дії воєнного стану і до завершення деокупації території України.
“Вважаю, що РНБО має це зробити в час 30-денного воєнного стану до завершення деокупації української території”, — наголосив Генпрокурор.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко направив президенту України Петру Порошенку та до Ради національної безпеки і оборони лист із пропозицією про санкції щодо окремих юридичних і фізичних осіб РФ через збройну агресію проти кораблів ВМС ЗСУ.