СНБО до конца действия военного положения должно заморозить все активы российского бизнеса - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины должен во время действия военного положения ввести санкции в виде замораживания активов всего российского бизнеса в Украине до деоккупации украинских территорий. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Правильнее, с моей точки зрения, сейчас ввести санкции в виде замораживания активов относительно всего российского бизнеса в Украине. Это тысячи и тысячи названий, которыми обладают физические и юридические лица, в том числе, и стратегическими отраслями и предприятиями украинской экономики", - отметил он.
Луценко убежден, что Совет национальной безопасности и обороны должна ввести санкции против российского бизнеса в Украине во время действия военного положения и до завершения деокупации территории Украины.
"Считаю, что СНБО должен это сделать во время 30-дневного военного положения до завершения деоккупации украинской территории", - подчеркнул генпрокурор.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко направил Президенту Украины Петру Порошенко и в Совет национальной безопасности и обороны письмо с предложением о санкциях в отношении отдельных юридических и физических лиц РФ за вооруженную агрессию против кораблей ВМС ВСУ.