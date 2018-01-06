Різдвяне перемир'я: в зоні АТО зафіксовано один обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. Про це УНН повідомили у прес-центрі сил АТО.
У прес-центрі відзначили, з початку доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано 1 обстріл оборонних укріплень Збройних Сил України з боку противника.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку доби в зоні АТО зафіксовано три обстріли позицій ЗСУ
"Після обіду, бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях сил АТО біля Новолуганського. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у повідомленні.
Також у прес-центрі відзначили, що на інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше прес-центр штабу АТО повідомляв, що минулої доби з 5 на 6 січня, один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення у зоні АТО.