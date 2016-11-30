Різдвяна хода пройде Києвом 7 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Києвом 7 січня пройде різдвяна хода. Про це під час прес-конференції повідомив засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький, передає кореспондент УНН.
“Ми хочемо зробити різдвяну ходу. Разом з музеєм ім. Гончара ми підготували вже більше 100 великих різдвяних зірок, розміром метр в діаметрі, і малих десь зо двісті. І зараз мистецькі школи у Києві розмальовують їх”, — повідомив І.Добруцький.
Також засновник проекту Folk Ukraine зазначив, що хода пройде від станції метро “Золоті ворота” до Софіївської площі.
“На Різдво, 7 числа, у 15-ти станціях метро Києва співочі колективи будуть виконувати „Щедрика“, далі ми всі підіймаємося до „Золотих воріт“ і біля нашого оперного театру ми збираємося і будемо робити святкову ходу. Ми рушимо ходою до Софіївської площі”, — додав І.Добруцький.
Раніше засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький повідомив, що Київ очікує близько 5 млн відвідувачів на новорічно-різдвяні святкування.
Нагадаємо, раніше засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький повідомив, що головну ялинку столиці цього року прикрасять 3 км гірлянд та 1 тис. дизайнерських іграшок.