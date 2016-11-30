Рождественская хода пройдет Киевом 7 января
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Киевом 7 января пройдет рождественская хода. Об этом во время пресс-конференции сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает корреспондент УНН.
"Мы хотим сделать рождественскую ходу. Вместе с музеем им. Гончара мы подготовили уже более 100 крупных рождественских звезд, размером метр в диаметре, и малых где-то двести. И сейчас художественные школы в Киеве разрисовывают их ", - сообщил И.Добруцкий.
Также основатель проекта Folk Ukraine отметил, что хода пройдет от станции метро "Золотые ворота" до Софиевской площади.
"На Рождество, 7 числа, на 15-ти станциях метро Киева певческие коллективы будут исполнять " Щедрик ", далее мы все поднимаемся до " Золотых ворот " и у нашего оперного театра мы собираемся и будем делать праздничное шествие. Мы пойдем маршем к Софиевской площади ", - добавил И.Добруцкий.
Ранее основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщил, что Киев ожидает около 5 млн посетителей на новогодне-рождественские празднования.
Напомним, ранее основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщил, что главную елку столицы в этом году украсят 3 км гирлянд и 1 тыс. дизайнерских игрушек.