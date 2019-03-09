Різанина у центрі Одеси: з’явились подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Вчора у центрі Одеси біля бару сталася різанина за участю 8 осіб. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На даний момент з'ясовано, що невідомий чоловік наніс тілесні ушкодження 4 особам. Двоє з них є іноземцями - громадянами Вірменії та Азербайджану. Скоріше за все підозрюваний орудував гострою частиною розбитої пляшки.
Причини конфлікту все ще залишаються таємницею.
Як повідомляв УНН, у центрі Одеси біля бару сталася різанина, внаслідок якої постраждало шестеро чоловіків. На теперішній час за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 п.1 ст.115 – замах на вбивство. Триває слідство.