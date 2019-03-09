Резня в центре Одессы: появились подробности

На данный момент выяснили, что неизвестный мужчина нанес телесные повреждения 4 лицам. Двое из них являются иностранцами - гражданами Армении и Азербайджана. Скорее всего подозреваемый орудовал острой частью разбитой бутылки.

Причины конфликта все еще остаются тайной.

Как сообщал УНН, в центре Одессы возле бара произошла резня, в результате которой пострадали шестеро мужчин. В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ч.2 п.1 ст.115 - покушение на убийство. Продолжается следствие